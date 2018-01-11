Ким Чен Ын заявил о способности КНДР выдержать столетние санкции

14:26 | 12.01.2018

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что модель северокорейской экономики позволит стране хоть 100 лет жить в режиме международных санкций, сообщает РБК. «Благодаря фундаменту самостоятельной национальной экономики, подготовленным нами надежным научно-техническим силам и светлым головам (ученых) у нас не будет никаких непреодолимых трудностей, пусть враги и введут санкции, которые продлятся 10 или 100 лет», — заявил Ким Чен Ын.



8 января ЕС расширил санкции против КНДР. В черный список попало Министерство по делам армии Северной Кореи, а также еще 16 физических лиц, имена которых не раскрываются.