WWF призвал немецких политиков остановить строительство газопровода «Северный поток-2»

14:21 | 12.01.2018

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Союз охраны природы Германии призвали немецких политиков остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Такое письмо они направили канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, председателю ХСС Хорсту Зеехоферу и лидеру СДПГ Мартину Шульцу, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Der Tagesspiegel.



В своих обращениях экологи сравнивают газопровод с тупиком, носящим климатически-политический характер. «Северный поток – 2» угрожает уязвимой экологической системе Балтийского моря и вбивает клин между солидарностью и доверием внутри Европейского союза», – заявили в WWF.



Экологи также указали на то, что непрозрачность процесса строительства и рождаемые им политические вопросы «идут вразрез с доверием к политике Германии и способствуют разочарованию населения страны», сообщает РБК.