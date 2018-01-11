В США анонсировали новые санкции в отношении «российских олигархов»

14:16 | 12.01.2018

США работают над санкциями в отношении «российских олигархов» в рамках «Закона о противодействии противникам Америки». Об этом заявил на брифинге в Белом доме министр финансов Стивен Мнучин, передает Лента.ру. "Мы работаем над этим. Они будут объявлены в ближайшем будущем", — сказал министр.



Как напоминает РИА «Новости», обе палаты конгресса США приняли данный закон подавляющим большинством в июле прошлого года. Президент США Дональд Трамп подписал его 2 августа 2017 года. Данный документ подразумевает ужесточение санкций против России, КНДР и Ирана.