Рубрика: Россия и мир
14:12 | 12.01.2018
Американская компания предупредила о возможных атаках российских хакеров во время ОИ-2018
Вывод специалисты компании сделали после того, как обнаружили регистрацию трех новых доменов, копирующих сайты комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), антидопингового агентства США и Олимпийского совета Азии.
По косвенным признакам эксперты заподозрили, что домены зарегистрировала хакерская группировка Fancy Bears, которую спецслужбы США считают связанной с российской разведкой, сообщает РБК. ThreatConnect Inc не утверждает, что домены будут использоваться в злоумышленных целях, однако сайты могут представлять собой базу для последующих атак.
© «Вечерние Ведомости»
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