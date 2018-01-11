Американская компания предупредила о возможных атаках российских хакеров во время ОИ-2018

14:12 | 12.01.2018

Российские хакеры, возможно, планируют атаки на сайты ряда антидопинговых агентств во время зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, сообщила зарегистрированная в американском штате Виргиния компания по кибербезопасности ThreatConnect Inc, передает «Интерфакс».



Вывод специалисты компании сделали после того, как обнаружили регистрацию трех новых доменов, копирующих сайты комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), антидопингового агентства США и Олимпийского совета Азии.



По косвенным признакам эксперты заподозрили, что домены зарегистрировала хакерская группировка Fancy Bears, которую спецслужбы США считают связанной с российской разведкой, сообщает РБК. ThreatConnect Inc не утверждает, что домены будут использоваться в злоумышленных целях, однако сайты могут представлять собой базу для последующих атак.

