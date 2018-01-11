Трамп назвал "грязными дырами" ряд стран, из которых в США прибывают мигранты иммигранты

13:50 | 12.01.2018

Президент США Дональд Трамп назвал «грязными дырами» ряд стран, из которых в страну прибывают мигранты. Об этом он заявил на встрече с конгрессменами по проблеме иммиграции, информирует телеканал CNN.



«Почему мы принимаем всех этих людей из вонючих дыр, которые приезжают сюда? Мы должны добиться того, чтобы к нам приезжали люди из таких стран, как Норвегия», — обратился Трамп к участникам совещания членов администрации, членов палаты представителей и сенаторов от обеих партий, которое прошла в Белом доме, передает РБК.



Ранее Трамп заявил о необходимости отмены визовой лотереи (Green Card), в результате которой в Соединённые Штаты попадают «наихудшие» представители других государств.

