Россияне потратили на празднование Нового года более 14 тыс. рублей

13:46 | 12.01.2018

Россияне потратили на празднование Нового года в среднем по 14 тыс. рублей, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



"Сумма средних расходов на празднование в 2018-м составила 14195 рублей – почти столько же было в 2017-м (14192 рубля). Фактические траты в среднем также совпали с запланированными в конце декабря (14299 рублей)", — говорится в материалах опроса, передает РИА «Новости».



Больше всего граждане потратили на подарки близким и друзьям — 5 тыс. 459 рублей. На новогодний стол ушло 4 ты. 764 рублей, на турпоездки, ёлки, рестораны и пр. — 3 тыс. 972 рублей.

