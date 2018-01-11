В Киеве прокомментировали слова Путина о готовности передать технику из Крыма

13:35 | 12.01.2018

Вопрос о готовности России передать Киеву оставшуюся украинскую военную технику из Крыма требует «очень тщательного изучения», заявил командующий Военно-морскими силами страны Игорь Воронченко, передают «Известия».



Ранее Путин объявил о готовности России передать Украине военные корабли, самолеты и бронетехнику, которые остались в Крыму. По его словам, военная техника находится «в плачевном состоянии», так как ее никто не обслуживал после присоединения Крыма к России, отмечает РБК.