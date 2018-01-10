Губернатор Калужской области предложил запретить футбольное фанатское движение

14:38 | 11.01.2018

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов выразил мнение о необходимости запрета футбольного фанатского движения в том виде, в котором оно существует.



«Я считаю, что футбольное фанатское движение в том виде, в котором оно существует, — недостойное явление. В хоккее, например, такого нет, там все более цивилизованно. Будь моя воля, я бы запретил фанатское движение. Это же в основном асоциальные люди. С ними нужно отдельно работать», — сказал Артамонов.



Он добавил, что в Калужской области тоже любят футбол, но, так как клуб «Калуга» играет во второй лиге, матчи проходят спокойно.