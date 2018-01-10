Павел Дуров попросил не называть мессенджер Telegram «российским проектом»

14:33 | 11.01.2018

Создатель Telegram Павел Дуров попросил не называть мессенджер «российским проектом». Об этом он высказался на своей странице в Twitter. «Не знаю, почему некоторые СМИ говорят о Telegram как об “основанном в России”. У нас нет серверов, разработчиков, юридических лиц, банковских счетов или отделений в этой стране», — написал Дуров в Twitter.



Как напоминает «РИА Новости», мессенджер Telegram был представлен в 2013 году. В приложении зарегистрировано более 170 миллионов пользователей. В 2014 году Павел Дуров уехал из России, объяснив решение «невозможностью вести бизнес».