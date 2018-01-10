Власти Нью-Йорка подали в суд на пять крупнейших нефтяных компаний

14:31 | 11.01.2018

Власти Нью-Йорка подали иск против пяти крупнейших нефтяных компаний с целью получить компенсацию за усилия по защите города от последствий глобального потепления, сообщается на официальном сайте города.



«Компании BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil и Royal Dutch Shell знали о последствиях своей деятельности и намеренно вводили общество в заблуждение, чтобы защитить прибыль. Их жадность поставила нас в это положение, и теперь им придется разделить с Нью-Йорком затраты на обеспечение безопасности людей», — заявил мэр мегаполиса Билл де Блазио, передает «Российская газета».



Отмечается, что речь идет об убытках, которые город вынужден возмещать уже сейчас, а также о тех, которые он понесет в течение всего XXI века.