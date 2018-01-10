Минтруд в ближайшее время подготовит законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума

14:24 | 11.01.2018

Глава Минтруда России Максим Топилин сообщил, что ведомство в ближайшее время подготовит законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума, передают «Известия». «Законопроект о повышении с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения будет подготовлен в ближайшее время», — приводит пресс-служба ведомства слова министра.



«Во втором квартале 2017 года прожиточный минимум трудоспособного населения составлял 11 тысяч 163 рубля. Таким образом, с 1 мая 2018 года МРОТ будет равен 11 тысячам 163 рублям. То есть рост МРОТ по сравнению с январем 2018 года составит 17,5 %, а суммарное повышение МРОТ в 2018 году — 43 %», — пояснил Топилин.



Как напоминает РБК, в конце декабря прошлого года Путин подписал закон о поэтапном повышении уровня МРОТ. С 1 января 2018 года он был увеличен до 9489 руб., что составляет 85 % от установленного по итогам третьего квартала 2017 года уровня прожиточного минимума для трудоспособного населения (11 160 руб.).