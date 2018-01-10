Турецкая полиция арестовала подозреваемого в причастности к убийству посла России

14:18 | 11.01.2018

Турецкая полиция арестовала человека, подозреваемого в причастности к убийству российского посла Андрея Карлова, сообщает Daily Sabah.



По информации источников издания, подозреваемый входит в организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO). За связи с ней его уволили с госслужбы. Мужчину задерживали на некоторое время, но впоследствии освободили. По версии правоохранителей, сотрудник полиции, застреливший Карлова, также состоял в этой организации.



Турецкая сторона указывает, что подозреваемый с инициалами В.К. «сыграл ключевую роль в убийстве, которое потрясло отношения между Турцией и Россией».



Всего, по данным Daily Sabah, в Турции по делу по убийстве Карлова арестованы пять человек, в том числе три офицера полиции.

