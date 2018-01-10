В России за последние 20 лет число противников абортов выросло почти в три раза

14:13 | 11.01.2018

Число противников абортов в России за последние 20 лет выросло с 12 до 35%, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра». Считают, что в аборте нет ничего предосудительного, 26% опрошенных (в 1998 году — 61%). Затруднились ответить 14%.



Социолог «Левада-центра» Карина Пипия отметила, что сегодня практически каждая третья женщина считает предосудительным искусственное прерывание беременности из-за финансового неблагополучия. Также было сказано, что по данным проведенного опроса, 37 процентов женщин и 31 процент мужчин считают аборт недопустимым, даже если семья имеет очень низкий доход и не может обеспечивать ещё одного ребёнка.



Кроме того, за последние 20 лет с 68% до 83% выросло число людей, которые не одобряют однополые отношения, а супружеские измены считают недопустимыми 68% по сравнению с 50% в 1998 году, сообщает Известия.

