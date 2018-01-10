В МИД РФ не исключают принятия ответных мер связи с запретом российских программ в Молдавии

14:08 | 11.01.2018

Россия не исключает принятия ответных мер в связи с запретом трансляции российских информационных и аналитических передач в Молдавии. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Захаровой, опубликованном на сайте ведомства. По ее словам, «русофобские силы молдавского парламента в очередной раз навязали свою волю населению».



Как напоминает Известия, 10 января спикер молдавского парламента Андриан Канду утвердил закон, предусматривающий ограничение трансляции российских каналов, проигнорировав президента страны Игоря Додона, который выступал против законопроекта.