Скрывавшегося главаря якудзы поймали благодаря вирусному фото в Facebook

14:04 | 11.01.2018

В Таиланде был задержан 74-летней Синэхару Сираи — главарь японской группировки "Ямагути-гуми", которому удавалось скрываться от закона более 15 лет, передаёт Coconuts Bangkok.



По информации издания, сбежавшего преступника удалось поймать благодаря ставшим вирусными фотографиям, размещённым в социальной сети Facebook.



Как отмечает life.ru, один из туристов, находясь на отдыхе, сделал случайный снимок колоритного пожилого азиата, покрытого с ног до головы причудливыми татуировками. Фото получило тысячи лайков и стало вирусным. А позже сотрудники спецслужб, которым скинули ссылку на этот пост, узнали в "типичном тайском пенсионере", как шутливо подписал снимок сам фотограф, главаря японской мафии.