В Швейцарии хозяевам собак запретили мешать животным лаять

13:59 | 11.01.2018

В Швейцарии владельцам собак запретили применять устройства, мешающие их питомцам лаять. Соответствующие поправки правительство внесло в ветеринарные правила. Поправки касаются использования любых устройств, которые автоматически реагируют на лай и мешают собаке издавать звуки, независимо от того, по какой причине она лает.



Кроме того, был введен запрет на транспортировку живых ракообразных, в том числе омаров, на льду и в ледяной воде. По новым требованиям владельцы ресторанов обязаны перевозить животных в естественной среде, а перед приготовлением оглушать их и умерщвлять, передает Известия.

