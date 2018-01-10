На территории университета Сан-Бернардино в Калифорнии произошла стрельба

13:48 | 11.01.2018

Стрельба произошла на территории университета Сан-Бернардино штата Калифорния в США. Как сообщила пресс-служба местной полиции, по факту произошедшего проводится расследование.



Руководство университета призвало учащихся и персонал укрыться в безопасном месте на время расследования происшествия.



Как следует из предыдущего сообщения учебного заведения, стрельба предположительно произошла на парковке у здания факультета изобразительного искусства, передает РБК.

