В Германии полиция остановила автоколонну с американскими гаубицами

13:44 | 11.01.2018

Офицеры немецкой полиции на автобане на востоке Германии остановили автоколонну с американскими гаубицами и запретили ей дальнейшее движение, сообщает Bild.



Причиной остановки стало отсутствие разрешительных транспортных и сопроводительных документов. Кроме того, возмущение полицейских вызвали выступающие сверх пределов габариты военной техники, и вес транспортных средств — допустимая масса была превышена на 16 тонн, передает Ленат.ру.



Водителям грузовиков грозят штрафы, равно как и польской транспортной компании.

