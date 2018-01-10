Прощание с композитором Владимиром Шаинским состоится в московском Доме литераторов

13:40 | 11.01.2018

Прощание с композитором Владимиром Шаинским состоится 16 января в Центральном доме литераторов в Москве. Об этом сообщил сын композитора Вячеслав Шаинский. Отмечается, что точная дата зависит от сроков оформления необходимых документов в США. Ранее сообщалось, что Шаинского похоронят на Троекуровском кладбище, отмечает russian.rt.com.



Народный артист России Владимир Шаинский скончался ночью 25 декабря в возрасте 92 лет в американском штате Калифорния после продолжительной болезни. Шаинский долго боролся с онкологическим заболеванием, напоминает НТВ.

