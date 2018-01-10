Президент США Дональд Трамп заявил, что "лучше сотрудничать с Россией"

13:32 | 11.01.2018

О необходимости сотрудничать с Россией заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг. "Думаю, что лучше сотрудничать с Россией. Намного лучше, имея дело с Северной Кореей", - сказал Трамп, передает РИА «Новости».



«Гораздо лучше работать с другими странами, будь это Китай, Россия, Индия или другие страны по всему миру. Это хорошо, а не плохо», — заключил американский лидер.



При этом Трамп отметил, что Путину может не понравиться его политика, поскольку глава США намерен добиться огромных объемов добычи нефти и газа, а также сделать американскую армию самой сильной в мире, отмечает Известия.