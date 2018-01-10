В здании британского парламента вышли из строя две сотни туалетов

13:28 | 11.01.2018

В здании британского парламента аварийная ситуация — из-за прорыва трубы вышли из строя две сотни туалетов, а по помещениям распространился неприятный запах, передает kp.ru. При этом больше всего пострадали высокопоставленные депутаты, чьи кабинеты расположены на верхних этажах. Парламентарии призвали провести ремонт в здании.