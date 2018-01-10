Замначальника Матросской тишины уволили после скандала с VIP-камерами

13:19 | 11.01.2018

Заместителя начальника СИЗО Матросская Тишина уволили после скандала с VIP-камерами, сообщает ФСИН.



В декабре прокуратура города Москвы провела проверку, в ходе которой было выявлено несоответствие условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых нормам федерального и уголовно-исполнительного законодательства. Речь идет о спецкамерах для «особо важных» подследственных и обвиняемых. Факты нарушений подтвердили и проверки ФСИН, передает Известия.



Как напоминает РБК, о том, что в одном из корпусов «Матросской тишины» функционируют комфортабельные «вип-камеры» с элементами роскоши, в которых на особых условиях содержатся некоторые заключенные, рассказала в статье для «Московского комсомольца» правозащитница и журналист Ева Меркачева. При этом по ее словам, одновременно в СИЗО есть камеры, где заключенных содержат в ужасных условиях.

