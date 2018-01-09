Песков не стал комментировать появление в Вашингтоне площади, названной в честь Немцова

15:09 | 10.01.2018

Пресс-секретарь Путина Песков отказался комментировать появление в Вашингтоне площади, названной в честь политика Бориса Немцова.



«Я бы оставил это без комментария, – приводит его слова РБК. – Это является прерогативой городских властей на фоне того, что состояние двусторонних отношений между нашими странами оставляет желать лучшего, мягко говоря».



Как сообщало «Эхо Москвы», ранее городской совет Вашингтона решил переименовать в честь Бориса Немцова площадь перед посольством России. Церемония открытия площади состоится 27 февраля, в третью годовщину убийства Бориса Немцова.