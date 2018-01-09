ВВС США перебросили в Европу три стратегических бомбардировщика В-52Н

15:05 | 10.01.2018

Военно-воздушные силы США перебросили три стратегических бомбардировщика В-52Н на передовые авиабазы в Великобритании, сообщает "Интерфакс".



По данным британских сайтов, два бомбардировщика после совершения трансатлантического перелета сели на авиабазе Фэрфорд, еще один из-за неблагоприятных погодных условий приземлился на авиабазе Милденхолл.



Прибывшие в Великобританию самолеты входят в состав 5-го бомбардировочного авиакрыла ВВС США. Пункт базирования — авиабаза Майнот в штате Северная Дакота.