Путин сегодня посетит свой московский предвыборный штаб

15:01 | 10.01.2018

Сегодня Путин в качестве кандидата в президенты России посетит в Москве свой предвыборный штаб. О планах главы государства рассказал его пресс-секретарь Песков, передает «Российская газета».



«Будет нерабочее мероприятие — он посетит свой предвыборный штаб, но это уже нерабочее мероприятие другого, предвыборного характера», — сообщил Песков.



Также в среду Путин встретится с рабочими Тверского вагоностроительного завода.