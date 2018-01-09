Россияне потратили за новогодние праздники 920 млрд рублей

14:53 | 10.01.2018

С 1 по 8 января жители России потратили 920 млрд рублей на подарки, развлечения и другие покупки. При этом 23 млрд были потрачены на товары в интернете. Об этом сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).



Общая сумма новогодних расходов жителей России на 7 % превышает показатели аналогичного периода 2017 года — тогда было потрачено 860 миллиардов рублей. Кроме того, покупок через интернет стало больше на 22 %, сообщает life.ru.



Как отметили в ассоциации, в магазинах розничной торговли чаще покупали бытовую технику, ювелирные украшения и одежду. В интернете жители России чаще всего приобретали продукты, готовую еду, смартфоны, мебель и товары для дома. Кроме того в АКИТ выяснили, что покупатели обычно выбирали товары в интернете, а затем покупали их в торговых центрах.