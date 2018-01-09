Осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной вышел на свободу

14:47 | 10.01.2018

Житель Ульяновска Сергей Семенов, приговоренный к тюремному заключению за изнасилование несовершеннолетней Дианы Шурыгиной, вышел на свободу. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила его сестра Екатерина Семенова, передает РБК.



Представители УФСИН по Ульяновской области рассказали, что обвиненный несовершеннолетней девушкой Семенов был освобожден условно-досрочно, сообщает «РИА Новости».



Как напоминает ren.tv, история Дианы Шурыгиной стала известна на всю страну после того, как девушка появилась в одном из телешоу. Она заявила, что 21-летний Семенов надругался над ней во время вечеринки в загородном коттедже, когда ей было 16 лет. Он же утверждал, что секс был по обоюдному согласию.



Изначально суд приговорил парня к восьми годам лишения свободы, но позже срок скостили до 3,5 лет.