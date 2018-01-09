Рубрика: Россия и мир
14:39 | 10.01.2018
В Кремле объяснили размещение второго дивизиона С-400 в Крыму
Как сообщило в декабре Минобороны РФ, новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» заступит 12 января 2018 года на боевое дежурство в Крыму, в Севастополе.
Первый дивизион С-400 был развернут в районе Феодосии весной 2017 года. «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма сообщило, что новый дивизион будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной.
© «Вечерние Ведомости»
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