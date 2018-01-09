Всемирный банк повысил прогноз по росту экономики России в 2018 году

14:22 | 10.01.2018

Эксперты Всемирного банка повысили прогноз роста мировой экономики в 2018 году с 2,9 до 3,1 %. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за январь 2018 года.



Также ВБ повысил прогноз по росту экономики России в 2018 году до 1,7 с 1,4 %, ожидавшихся ранее. Это произошло на фоне подорожавшей во второй половине прошлого года нефти, следует из доклада Global Economic Prospects.



Кроме того, по оценке ВБ, в наступившем году средняя цена на нефть составит $58 за баррель, в 2019 году — $59 за баррель, что немного выше предыдущих прогнозов банка.