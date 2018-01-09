В Госдуме РФ депутатов от ЛДПР «лишил» права голоса обычный клерк

14:16 | 10.01.2018

Первое заседание Государственной думы РФ в 2018 году оказалось сорвано в связи с инцидентом. Выяснилось, что неизвестный похитил электронные карточки для регистрации и голосования у 30 из 40 депутатов от фракции ЛДПР. Лидер партии Владимир Жириновский поспешил обвинить в этом коллег-коммунистов, назвав произошедшее попыткой подрыва деятельности органов госвласти.



Впоследствии выяснилось, что Владимир Жириновский несколько поспешил с выводами. Федеральная служба охраны, которая стала заниматься поиском виновных, установила, что к исчезновению карточек причастен работник технических служб, который собрал карточки в конце прошлого года. Какие санкции к нему будут применены, неизвестно. Данный случай с пропажей карточек — второй за современную историю Государственной думы РФ.