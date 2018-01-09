Главой Госфильмофонда назначен Вячеслав Тельнов

14:16 | 10.01.2018

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности главы Госфильмофонда Николая Бородачёва и назначил на его место директора департамента кинематографии Министерства культуры Вячеслава Тельнова. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации, передает russian.rt.com.



В конце декабря сообщалось, что кинематографисты предложили Медведеву назначить главой Госфильмофонда директора департамента Минкульта, сообщает «Газета.ру».