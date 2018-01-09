Бывший главный «Зенита» госпитализирован после аварии на ралли «Дакар»

14:08 | 10.01.2018

Бывший главный тренер футбольного клуба «Зенит» Андре Виллаш-Боаш, госпитализированный после аварии на ралли «Дакар», сообщил, что избежал серьёзных травм, передает championat.com.



Автомобиль Виллаш-Боаша Toyota Overdrive застрял в песках на 165-м километре дистанции. В результате аварии португалец получил травму спины, его экипаж был эвакуирован при помощи вертолета.



Как отмечает «Советский спорт», в конце ноября специалист покинул китайский «Шанхай СИПГ» и пока не планирует возвращаться в футбол.