В Южной Калифорнии жертвами оползней стали 13 человек

14:03 | 10.01.2018

В США, в Южной Калифорнии, жертвами оползней стали по меньшей мере 13 человек, пострадали 25. Об этом сообщили в полиции города Санта-Барбара, передает Reuters. Местные власти не исключают, что число погибших может вырасти. Спасатели продолжают поисковые работы.



Ливни в Южной Калифорнии идут с понедельника. Власти штата призвали жителей опасных районов к эвакуации. Свои дома покинули более 20 тысяч человек.