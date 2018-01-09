В Молдавии утвердили закон о запрете российских новостных программ

13:59 | 10.01.2018

Спикер молдавского парламента Андриан Канду утвердил закон, запрещающий трансляцию российских новостных и информационно-аналитических передач, проигнорировав позицию президента страны Игоря Додона, который раскритиковал законопроект, передают «Известия».



Как напоминает regnum.ru, закон о борьбе с «иностранной пропагандой» дважды был отклонен Додоном, после чего Конституционный суд наделил правом подписания спикера парламента Андриана Канду или премьер-министра страны.



Измененный Кодекс о телевидении и радио запрещает трансляцию программ с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных и других программ разрешена, отмечает «Российская газета».