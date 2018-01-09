В Пенсионном фонде РФ объяснили отказы в назначении пенсии по старости

13:50 | 10.01.2018

В Пенсионном фонде России сообщили, что в получении страховой пенсии по старости может быть отказано из-за недостаточного стажа и нехватки пенсионных баллов. В этом случае назначается социальная пенсия, передает russian.rt.com.



Страховая пенсия по старости назначается в случае соблюдения ряда условий. Так, возраст для женщин должен быть не менее 55 лет, для мужчин — 60 лет, должен быть необходимый трудовой стаж и определенное количество накопленных баллов, уточнили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).



Средний размер страховой пенсии по старости в России составляет 14 075 рублей, у неработающих пенсионеров — 14 329 рублей, размер социальной пенсии — 9 045 рублей.