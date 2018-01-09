Пентагон собирается создать новую ядерную боеголовку для сдерживания РФ

13:42 | 10.01.2018

Вашингтон начнет работу по разработке новой ядерной боеголовки с зарядом малой мощности для сдерживания России. О новой ядерной доктрине, которую подготовил Пентагон, рассказал журналистам бывший старший директор Совета национальной безопасности США Джон Вулфстал.



Боеголовка будет применяться на модифицированных ракетах Trident D5, установленных на подводных лодках. Это переоснащение необходимо для сдерживания России от применения такого оружия в случае возникновения конфликта в Восточной Европе, пишет The Guardian.



Новая ядерная доктрина США, подготовленная Пентагоном, должна быть опубликована в конце января. В ней, как утверждает Вулфстал, в частности, будет расширен перечень условий, при которых возможно применение ядерного арсенала, передает «Российская газета».