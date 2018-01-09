Рубрика: Россия и мир
13:42 | 10.01.2018
Пентагон собирается создать новую ядерную боеголовку для сдерживания РФ
Боеголовка будет применяться на модифицированных ракетах Trident D5, установленных на подводных лодках. Это переоснащение необходимо для сдерживания России от применения такого оружия в случае возникновения конфликта в Восточной Европе, пишет The Guardian.
Новая ядерная доктрина США, подготовленная Пентагоном, должна быть опубликована в конце января. В ней, как утверждает Вулфстал, в частности, будет расширен перечень условий, при которых возможно применение ядерного арсенала, передает «Российская газета».
© «Вечерние Ведомости»
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