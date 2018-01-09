Основатель «Яндекса» Волож и члены его семьи купили гражданство Мальты

13:36 | 10.01.2018

Более 700 россиян, в числе которых известные бизнесмены и миллиардеры, купили паспорта Мальты. Среди них — один из основателей и совладельцев компании «Яндекс» Аркадий Волож и члены его семьи. Информация опубликована на сайте правительства страны, передает «Лента.ру».



В списке также обнаружились имена и фамилии, полностью совпадающие с именами и фамилиями владельца O1 Group Бориса Минца и членов его семьи, совладельца ICT Holding Александра Несиса, основного владельца алкогольного холдинга «Белуга груп» Александра Мечетина, крупнейшего латифундиста России Игоря Худокормова и зампреда правления «Альфа-банка» Алексея Марея, отмечают «Ведомости».



Как напоминает НТВ, согласно законам Мальты, инвесторы могут получить гражданство страны в обмен на пожертвование в размере 650 тыс. евро. Также претендент на мальтийский паспорт обязан приобрести недвижимость стоимостью не менее 350 тыс. евро (или оформить долгосрочную аренду на общую сумму не менее 80 тыс. евро) и приобрести мальтийские облигации на сумму не менее 150 тыс. евро.