Граждане РФ назвали главными врагами страны США, Украину и ЕС

13:26 | 10.01.2018

Россияне перечислили социологам «Левада-Центра» главных врагов страны, назвав таковыми США (68%), Украину (29%) и страны ЕС (14%). За ними следуют бывшие советские республики (10%) и Польша (8%), Германия, НАТО и Англия (по 6%), фундаменталисты и сторонники запрещенного в России «Исламского государства» (5%). Государства Ближнего Востока и «те, кто сегодня стоит у власти / чиновники / правительство / «друзья [президента России Владимира] Путина», собрали по 4% голосов, передает Ведомости. Не видит врагов 21% россиян. Затруднились с ответом 13% участников опроса.