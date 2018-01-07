В посольстве РФ назвали неприемлемыми попытки США оказать влияние на выборы

13:21 | 10.01.2018

В посольстве РФ в США назвали прямым «вмешательством» требования США допустить «кого-либо к выборам в России» и «политизированными и необоснованными» обвинения Вашингтона в политической подоплеке отказов в регистрации кандидатов на выборах российского президента, передает РБК.



«Хотели бы остудить «горячие головы» в Америке: требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства», - говорится в заявлении посольства.



Также дипмиссия выразила надежду, что США не станут препятствовать находящимся на территории Соединенных Штатов российским гражданам «в реализации их избирательного права».