На 82-м году скончался знаменитый актер Михаил Державин

13:07 | 10.01.2018

Советский и российский актер Михаил Державин скончался на 82-м году жизни, сообщает Московский академический театр сатиры. «После продолжительной тяжелой болезни сегодня скончался народный артист России Михаил Державин», — цитирует «РИА Новости» представителя театра. О дате прощания и месте похорон будет сообщено дополнительно.



Бывшая жена Державина Нина Будённая в разговоре с РБК рассказала, что он страдал заболеванием сосудов.

