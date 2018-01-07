Ракетные комплексы в Крыму будут контролировать границу с Украиной

11:45 | 10.01.2018

Дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, дислоцированный в Севастополе, в первую очередь будет контролировать воздушное пространство на границе с Украиной, сообщает «РИА Новости» со ссылкой источник в силовых структурах полуострова.



Отметим, что о поставке комплекса стало известно в минувшем декабре, на боевое дежурство он заступит в ближайшую пятницу, 12 января. Это будет уже второй дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400 в Крыму. Первый был развернут в районе Феодосии весной 2017 года.



Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков