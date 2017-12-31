Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово

12:33 | 7.01.2018

В поздравлении главы государства, в частности, говорится:



«Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым.



Этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям, объединяет вокруг непреходящих христианских ценностей, многовекового исторического, культурного наследия нашего народа.



С чувством глубокого удовлетворения отмечу плодотворную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви, других христианских конфессий, содействующую поддержанию гражданского мира и согласия в нашей стране, развитию межрелигиозного и межнационального диалога.



И конечно, значим их вклад в укрепление в обществе высоких моральных, нравственных идеалов, воспитание подрастающего поколения, решение насущных социальных проблем.



Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество, здоровья, успехов, благополучия».



Фото: kremlin.ru

