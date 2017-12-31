Правительством России упрощена процедура подачи документов на усыновление

Правительство РФ существенно сократило перечень документов, которые необходимо предоставить для усыновления детей.Не нужно будет представлять справку о праве собственности на жилое помещение, ненужными окажутся копии финансового лицевого счёта с места жительства и пенсионного удостоверения. Не будет нужды документально подтверждать отсутствие судимости или факты уголовного преследования.Все эти необходимые для усыновления сведения орган опеки и попечительства самостоятельно получит от уполномоченных на то органов.«Из перечня документов, самостоятельно предоставляемых гражданами в органы опеки и попечительства, исключены: выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или другой документ, подтверждающий право пользования жилым помещением или право собственности на жилое помещение, копия финансового лицевого счёта с места жительства; справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, выразившего желание стать опекуном, судимости или факта уголовного преследования; копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного фонда или другого органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.Такие документы будут запрашиваться органом опеки и попечительства у соответствующих уполномоченных органов в порядке межведомственного информационного взаимодействия», — сообщается накабинета министров РФ.