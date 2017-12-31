10 человек погибли в Новосибирской области при пожаре на обувном производстве

13:42 | 4.01.2018

4 января тела десяти погибших обнаружены на месте пожара в ангаре в Новосибирской области. Об этом сообщает ТАСС по сведениям из экстренных служб региона.



Возгорание в ангаре, приспособленном под обувное производство, произошло в поселке Чернореченский Новосибирской области.



«Погибли 10 работников склада и обувного производства, которые расположены в ангаре, где возник пожар», — сказал источник ТАСС. Сколько всего человек могло находиться в ангаре, выясняется.



«В здании ангарного типа, где в том числе расположено обувное производство, загорелись материалы, предназначенные для производства обуви, а также готовая продукция. Они выделяют сильный токсичный дым», — сообщают в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области.



В настоящий момент проводятся работы по ликвидации открытого горения. Пожар локализован на площади 2000 кв. м.





Фото: ТАСС