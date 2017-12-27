13:15 | 29.12.2017

Президент Италии Серджо Матарелла распустил национальный парламент. Соответствующий указ был подписан в четверг после того, как Матарелла провел встречу с премьер-министром Паоло Джентилони и спикерами парламента, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президентскую канцелярию.



Нынешний роспуск парламента — технический. После его расформирования правительство может назначить дату новых парламентских выборов. Агентство Reuters отмечает, что они, предположительно, пройдут 4 марта 2018 года.