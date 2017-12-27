На Сахалине медсестра фотографировалась на фоне умирающих пациентов

13:03 | 29.12.2017

В крупнейшей областной больнице Южно-Сахалинска медсестра делала фотографии на фоне умирающих пациентов реанимации, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, фото медсестра рассылала друзьям в мессенджерах, сопровождая их циничными аудиокомментариями, описывая пациентов. После появившихся в прессе сообщений региональная прокуратура начала проверку. Также служебную проверку начал областной минздрав, который счел эти факты неэтичными и недопустимыми.