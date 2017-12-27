В Госдепе США призвали Россию сотрудничать по Договору об открытом небе

12:57 | 29.12.2017

США призывают Россию «конструктивно взаимодействовать» в разрешении ситуации вокруг Договора по открытому небу, заявил «РИА Новости» представитель Госдепартамента, при этом обвинив Москву в несоблюдении обязательств по соглашению.



Как напоминает РБК, ранее о ряде новых ограничений по Договору по открытому небу со стороны Москвы сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, изменения вступят в силу 1 января 2018 года. В частности, американцам во время наблюдательных полетов запретят ночевки на трех аэродромах. «Действия США наносят ущерб Договору по открытому небу», — сказала Захарова.