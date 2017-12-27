ЦБ РФ отозвал лицензию у вологодского банка «Северный Кредит»

12:52 | 29.12.2017

Банк России отозвал лицензию у вологодского банка «Северный кредит». Как сообщается на сайте ЦБ, возникший в последней декаде декабря текущего года дефицит ликвидности привел к тому, что банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед вкладчиками и кредиторами.



По величине активов на 1 декабря кредитная организация занимала 244-е место в банковской системе РФ. Банк является участником системы страхования вкладов.