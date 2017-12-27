Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала

12:49 | 29.12.2017

Путин подписал закон, который продлевает действие программы материнского капитала до конца 2021 года. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Закон предполагает право граждан РФ на получение материнского капитала при рождении второго и третьего ребенка в размере 453 тысяч рублей (на 2017 год), передает «РИА Новости». Маткапитал был введен в России в 2007 году, тогда сумма выплаты составляла 250 тыс. рублей.