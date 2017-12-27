Путин подписал закон о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума

10:49 | 29.12.2017

Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Соответствующий документ размещён на официальном сайте правовой информации.



МРОТ с 1 января будет установлен на уровне 9489 руб. в месяц. Согласно закону, с 1 января 2018 года МРОТ будет составлять 85 % от величины прожиточного минимума. В 2019 году размер МРОТ и прожиточного минимума должен сравняться. Ежегодно МРОТ будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года, передает РБК.